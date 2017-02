Luister Angel radio









Angel radio al meer dan 30 jaar een begrip in de nederlandstalige muziek.



Welkom bij Angel Radio



We zijn 24 uur per dag ONLINE op WWW.ANGELRADIO.BE



Leg je oor te luister want we komen in alle werelddelen hoorbaar op het net.

Zelfs dorpsgenoten konden ons horen in Laguna Cubayao Philipinnes.

Voor groetjes en verzoekjes kunt U ons bereiken via e-mailen studio@angelradio.be Via het netwerk van radionomy draaien we elke dag de leukste hits. Gevarieerde muziek met nederlandse en vlaamse muziek. In het weekend onze live programma's.

Veel luisterplezier. De non-stop muziek wordt nog dagelijks verder aangevuld. De geschiedenis van Angel radio. In 1979 begon angel radio als ether piraat, om na enige tijd een zendvergunning te verkrijgen,

meer dan 25 jaar muziek uitgezonden als Lokale Radio Angel op de 107.1 MHz

Voor jong en oud, dik en dun, voornamelijk Nederlandstalige muziek, ook werden er

verzoekjes gedraaid, was er een hond of kat weg dan belde je RADIO ANGEL.





Zelfs voor een papagaai draaide Huub de hand niet om die kwam ook op de lijst.

In december 2003 kregen wij dan het bericht dat wij uit de ether moesten, omdat er

3 vrije radio’s waren in Lanaken en er maar plaats was voor 2 lokale radio’s

Terwijl wij sinds 20 jaar met 3 radio’s in de regio Lanaken uitzonden, en nooit

problemen hadden, maar de Minister van Media en de Mediaraad vonden dat

ons dossier niet goed genoeg was en daarom moesten wij verdwijnen.

Nu zijn weer online met nederlandstalige muziek voor jong en oud

niet meer regionaal maar world wide .